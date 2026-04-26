Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι αριθμοί συχνά λένε τη δική τους, σκληρή αλήθεια. Για τη General Motors (GM), το 2024 και 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη αντιφάσεις: Πτώση κερδών, προκλήσεις στην κινεζική αγορά και αναταράξεις στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων. Ωστόσο, για τη «σιδηρά κυρία» του ομίλου, τη Mary Barra, η χρονιά έκλεισε με ένα εντυπωσιακό προσωπικό ρεκόρ που την επαναφέρει στον θρόνο της πιο ακριβοπληρωμένης επικεφαλής στο Ντιτρόιτ.

Τα χρυσά νούμερα της επιτυχίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι συνολικές απολαβές της Barra για το περασμένο έτος ανήλθαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 28,1 εκατομμυρίων ευρώ ($29,5 εκατ.). Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με τις χρονιές 2024 και 2025, μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Το «χρυσό» πακέτο της Barra σε ευρώ:

Βασικός μισθός: 2 εκατομμύρια ευρώ (παραμένει σταθερός από το 2017).

Μετοχικά δικαιώματα: 18,5 εκατομμύρια ευρώ (εκτόξευση +33%).

Bonus κινήτρων: 6,4 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση +27%).

Λοιπές παροχές: 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Γιατί αυξήθηκε ο μισθός ενώ τα καθαρά κέρδη έπεσαν;

Εδώ βρίσκεται το μυστικό. Παρόλο που τα καθαρά έσοδα της GM σημείωσαν βουτιά 41% –κυρίως λόγω των ζημιών στην Κίνα και της δαπανηρής αναδιοργάνωσης της Cruise (των ρομποταξί της εταιρείας)– η Barra ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα.

Ο λόγος; Η GM δεν κοιτάζει μόνο την τελική γραμμή του ισολογισμού, αλλά τους δικούς της, εσωτερικούς στόχους. Η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ προ φόρων κερδών ύψους 14,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ($14,9 δισ.), ενώ η μετοχή της έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα 50% μέσα σε ένα χρόνο, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Η αύξηση αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένα απλό δώρο. Το 2023, οι απολαβές της Barra είχαν μειωθεί αισθητά, καθώς η GM είχε αποτύχει να πιάσει τα ορόσημα που είχαν τεθεί για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και την αυτόνομη οδήγηση. Τα έτη 2024/2025 λειτούργησε ως ένα «rebound», μια επιστροφή στην κανονικότητα της επιτυχίας, καθώς η εταιρεία πέτυχε τους στόχους κερδοφορίας και απόδοσης προς τους μετόχους.

Η αντίθεση με τον ανταγωνισμό

Ενώ η Barra πανηγυρίζει, οι ομόλογοί της (σε Ford και Stellantis) βίωσαν μια διαφορετική πραγματικότητα. Eίδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται, καθώς οι εταιρείες τους απέτυχαν να πιάσουν τους εσωτερικούς τους στόχους.

Η GM επέλεξε να επιβραβεύσει την Barra για την εκτέλεση του στρατηγικού πλάνου, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Το αβέβαιο μέλλον του 2026

Παρά τον θρίαμβο, ο ορίζοντας δεν είναι χωρίς σύννεφα. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παραμένει μια ακριβή πρόκληση, οι απώλειες στις διεθνείς αγορές συσσωρεύονται και η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς πλανάται πάνω από την αμερικανική βιομηχανία.

Οι στόχοι του 2026 αναμένεται να είναι πολύ πιο δύσκολο να κατακτηθούν, θέτοντας σε δοκιμασία την ικανότητα της Barra να παραμείνει στην κορυφή της πυραμίδας των αμοιβών.