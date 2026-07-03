Νέα πρόταση από τις Arval και Star Automotive Ελλάς

Η Arval Ελλάς μέλος του Ομίλου BNP Paribas και ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων λειτουργικής μίσθωσης και βιώσιμης κινητικότητας, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Star Automotive Ελλάς, μέλος του Emil Frey Group, ενός από τους σημαντικότερους ομίλους διανομής και λιανικής αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Η σύμπραξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ευέλικτες λύσεις, που συνοδεύονται από υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και διαφάνεια κόστους.

Μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Star Automotive Ελλάς και της πολυετούς τεχνογνωσίας της Arval στη διαχείριση στόλου και τη λειτουργική μίσθωση οχημάτων, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα προτάσεων για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα – Mercedes-Benz & smart – που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις μετακίνησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Τα οχήματα καλύπτονται με μεικτή ασφάλεια και το πακέτο υπηρεσιών που τα συνοδεύει περιλαμβάνει:

• Λειτουργική μίσθωση οχήματος με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα

• Τέλη κυκλοφορίας

• Προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευές

• Διαχείριση ελαστικών

• 24ωρη οδική βοήθεια

• Διαχείριση βλαβών και ατυχημάτων

• Ψηφιακές υπηρεσίες και εξειδικευμένη υποστήριξη πελατών



Με σταθερό μηνιαίο κόστος και χωρίς τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός οχήματος, οι πελάτες μπορούν να ορίσουν τις παραμέτρους που

διαχείρισής του. Παράλληλα, έχουν την άνεση να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες και να επιλέγουν ένα νέο όχημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι απαιτήσεις μετακίνησής τους είναι πιθανό να μεταβάλλονται σε βάθος χρόνου.

Ενδεικτικές προσφορές για εταιρείες:



Μοντέλο Mercedes

A-Class 1.3 A 200 MHEV DCT 163HP 5D

GLA 200 1.3 DCT 163HP 5D

GLC 2.0 300 DE PHEV AUTO 4MATIC 333HP 5D

Διάρκεια Μίσθωσης (Μήνες)

36

36

36

Χιλιόμετρα/έτος

15.000

15.000

15.000

Μηνιαίο Μίσθωμα (χωρίς ΦΠΑ)

€ 235

€ 292

€ 539

Προκαταβολή (χωρίς ΦΠΑ)

€ 7.573

€ 7.822

€ 13.853

Προτεινόμενη Λιανική τιμή

€ 35.900

€ 48.499

€ 80.500



Δήλωση Αντώνη Παπαγιαννακόπουλου, Γενικού Διευθυντή της Arval Ελλάς: «Είμαι ενθουσιασμένος απ’ αυτήν τη στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Star Automotive και της Arval. Ενισχύει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία μας, προσφέροντας στην αγορά μια μοναδική λύση white label. Η Arval και η Star Automotive μοιράζονται κοινές αξίες: βιωσιμότητα, αριστεία, καινοτομία και φροντίδα για τον πελάτη. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτήν τη συνεργατική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θα παρέχουμε σύγχρονες και προσιτές λύσεις κινητικότητας τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Η συνεργασία μας περιλαμβάνει επίσης ελκυστικές προσφορές για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε βιώσιμα και χαμηλών εκπομπών οχήματα, απευθυνόμενη σε ένα ευρύτερο κοινό πελατών.»