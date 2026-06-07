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Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα, που δεν γράφουν απλώς ιστορία γίνονται κομμάτι των αναμνήσεών μας, της ίδιας της ζωής μας. Αν κλείσετε τα μάτια, ίσως θυμηθείτε τον χαρακτηριστικό, ήχο του αερόψυκτου κινητήρα του, το μοναδικό του σχήμα που ξεχώριζε από μακριά, ή εκείνη την αίσθηση απόλυτης ελευθερίας που ένιωθες μέσα του.

Το θρυλικό Citroën 2CV, το αγαπημένο «Ντεσεβό» που μεγάλωσε γενιές και γενιές, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους δρόμους. Και αυτή τη φορά, το ταξίδι του ξεκινά από το μέλλον, συνδέοντας το χθες με το αύριο με έναν τρόπο βαθιά συγκινητικό.

Μια ιστορία γεννημένη από την ανάγκη για ελευθερία

Για να καταλάβουμε το μέλλον, πρέπει να κοιτάξουμε τις ρίζες. Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’30, το πρότζεκτ "TPV" (Toute Petite Voiture – «Πολύ Μικρό Αυτοκίνητο») γεννήθηκε με μια αποστολή: Να δώσει στους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα ένα οικονομικό, ανθεκτικό και ευέλικτο εργαλείο ζωής.

Το πρώτο πρωτότυπο του 1937 ζύγιζε μόλις 370 κιλά, είχε έναν μόνο προβολέα και μπορούσε να μεταφέρει τέσσερα άτομα με 50 χλμ./ώρα, προσφέροντας πρωτόγνωρη άνεση για την εποχή.

Το 1939 όλα ήταν έτοιμα για την παρουσίαση, όμως ο πόλεμος πάγωσε τα πάντα. Τα πρωτότυπα καταστράφηκαν, εκτός από τέσσερα που κρύφτηκαν με άκρα μυστικότητα στο κέντρο δοκιμών της Citroën στο La Ferté-Vidame, σαν ένας θησαυρός που περίμενε τη σειρά του.

Όταν τελικά το 2 CV αποκαλύφθηκε στο Παρίσι, στις 7 Οκτωβρίου 1948, η επιτυχία του ήταν τόσο σαρωτική που οι λίστες αναμονής άγγιξαν τα έξι χρόνια. Με τον επίπεδο δικύλινδρο κινητήρα των 375 κ.εκ. και των 9 μόλις ίππων, έφερε επανάσταση.

Έγινε το «Deuche», το «Ασχημόπαπο» που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο, απέκτησε θρυλικές ειδικές εκδόσεις όπως το Charleston και το Spot, και όργωσε τον πλανήτη σε επικά οδοιπορικά χιλιάδων χιλιομέτρων, από το Παρίσι μέχρι την Καμπούλ. Μέχρι το καλοκαίρι του 1990, όταν το τελευταίο αυτοκίνητο βγήκε από το εργοστάσιο στην Πορτογαλία, είχαν παραχθεί πάνω από 5 εκατομμύρια μονάδες.

Η γέφυρα προς το μέλλον: Από το TPV στο Stellantis FaSTLAne 2030

Σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και αναζητά ξανά καθαρές, έξυπνες λύσεις, η Citroën παίρνει μια τολμηρή απόφαση. Μέσα από το στρατηγικό πλάνο Stellantis FaSTLAne 2030, αναβιώνει το πνεύμα του 2 CV. Η σύνδεση του παλαιού με το νέο μοντέλο δεν βασίζεται σε μια στείρα νοσταλγία, αλλά στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία.

Όπως το πρώτο 2 CV δημιουργήθηκε για να εκδημοκρατίσει την αυτοκίνηση μετά τον πόλεπο, έτσι και το νέο μοντέλο έρχεται να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση σήμερα. Η αυθεντικότητα, η αφαίρεση του περιττού και η εστίαση σε όσα έχουν πραγματικά σημασία —οι αρχές του ιστορικού TPV— αποτελούν την καρδιά του νέου ηλεκτρικού οχήματος.

«Η επανεφεύρεση του μελλοντικού 2 CV αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ευθύνη», αναφέρουν στελέχη της μάρκας. «Το αυθεντικό 2 CV έγινε θρύλος επειδή έδωσε στους ανθρώπους ελευθερία. Το νέο 2 CV θα συνεχίσει να εκφράζει αυτό ακριβώς το πνεύμα για τον σημερινό κόσμο. Ηλεκτρικό. Ουσιαστικό. Προσιτό. Ανθρώπινο.» Το νέο μοντέλο θα δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προσιτών μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, ιδανικών για τις σύγχρονες πόλεις, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική πρόοδος δεν σημαίνει να προσθέτεις πολυπλοκότητα, αλλά να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη.

Το ραντεβού στο Παρίσι

Η Citroën θα αποκαλύψει τις λεπτομέρειες αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026. Μέχρι τότε, η φιλοσοφία της προσβάσιμης ηλεκτροκίνησης είναι ήδη εδώ μέσα από το ë-C3, το οποίο δίνει τώρα τις δικές του απαντήσεις στις αστικές μετακινήσεις.

Όμως, η επιστροφή του 2 CV είναι κάτι παραπάνω από ένα νέο μοντέλο είναι η επιστροφή μιας τολμηρής, αισιόδοξης και βαθιά ανθρώπινης ιδέας που αποδεικνύει ότι οι μεγάλοι θρύλοι δεν σβήνουν ποτέ — απλώς αλλάζουν κινητήρα.

Λίγο πριν την επιστροφή του επιλέξαμε οκτώ εμβληματικά 2CV

• Το 2 CV 6 Hermès, ντυμένο από την Hermès μέσα και έξω, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2008 για να σηματοδοτήσει τα 60ά γενέθλια του 2 CV.

Το 2 CV 6 Hermès

• Τα 2 CV 6 Spécial, ένα από τα 2 τελευταία 2 CVs που παρήχθησαν στο εργοστάσιο του Levallois το 1988

• Το 2 CV Spot, η πρώτη ειδική έκδοση της Citroën, εκ των οποίων 1.800 μονάδες κατασκευάστηκαν με δίχρωμη ταπετσαρία και αμάξωμα, βασισμένα σε σχέδιο του στυλίστα Serge Gevin.

Το 2 CV A, ένα από τα 250 πρωτότυπα που κατασκευάστηκαν το 1939

• Το 2 CV A, ένα από τα 250 πρωτότυπα που κατασκευάστηκαν το 1939 για την Έκθεση Αυτοκινήτου, η οποία έμελλε να ακυρωθεί λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα τέσσερα εναπομείναντα οχήματα, βρίσκεται στο Μέγαρο Citroën.

• Το 2 CV A Berline (του 1950), πανομοιότυπο με αυτό που αποκάλυψε ο Pierre Boulanger στα εγκαίνια της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1948.

• Το δεξιοτίμονο 2 CV A, που κατασκευάστηκε στο Slough (του Ηνωμένου Βασιλείου) από το 1953. Είχε πορτμπαγκάζ από λαμαρίνα και ανοιγόμενα πίσω παράθυρα. Μέχρι σήμερα, είναι το παλαιότερο 2 CV Βρετανικής κατασκευής στην Ευρώπη.

Το 2 CV 4 x 4 «Sahara», με τετρακίνηση και δύο κινητήρες

• Το 2 CV AZU, ένα βαν 2 CV που κατασκευάστηκε από το 1954 έως τον Μάρτιο του 1978, έχει μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης και πίσω πόρτες τύπου «ντουλαπιού» για εύκολη φόρτωση.

• Το 2 CV 4 x 4 «Sahara», με τετρακίνηση και δύο κινητήρες που του επιτρέπουν να κινείται σε επικλινές αμμώδες έδαφος, πάνω από 40%