Αλκοτέστ και σε πλήρωμα περιπολικού έκανε η Τροχαία Τρικάλων

Το πλήρωμα ενός περιπολικού της αστυνομίας στα Τρίκαλα, δεν γλίτωσε από τις «δαγκάνες» της Τροχαίας, η οποία είχε στήσει μπλόκα σε πολλούς δρόμους της πόλης για αλκοτέστ λόγω και της μαζικής εξόδου του κόσμου για την 25η Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το trikalavoice.gr, αλκοτέστ έγινε και στο πλήρωμα περιπολικού της ΕΛΑΣ, όπως φαίνεται και σε σχετική φωτογραφία.

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε γενικά ήταν αυτή της «ανάσχεσης» όπου ο οδηγός φυσάει στο αλκοολόμετρο από τη θέση του και κατεβαίνει εφόσον βεβαιωθεί παράβαση.

«Δεν επιτρέπεται αλκοόλ και οδήγηση και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή αταλάντευτα», δήλωσε ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων.