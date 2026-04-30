Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με ΙΧ και μηχανή της ΔΙΑΣ - Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, περίπου στις 17:30 στην οδό Παλαιού Σταθμού 14, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε ομάδα ΔΙΑΣ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.