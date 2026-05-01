Εύοσμος: Αίσιο τέλος για τον 5χρονο που τραυματίστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο - Πήρε εξιτήριο

Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού του 5χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στο 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί υπέστη σοβαρό τραυματισμό όταν το δάχτυλό του εγκλωβίστηκε σε πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί η πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική. Οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματος, καταφέρνοντας να αποκαταστήσουν το δάχτυλό του.

Μετά την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, το παιδί έλαβε εξιτήριο το πρωί και αποχώρησε από το νοσοκομείο μαζί με τους γονείς του, επιστρέφοντας στο σπίτι του.