Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριάστηκε δάχτυλο 5χρονου την ώρα του διαλείμματος στο νηπιαγωγείο

Ένα σοβαρό ατύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης, 30 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ακρωτηριασμό δαχτύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:30, την ώρα του διαλείμματος σε νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε ακουμπήσει το χέρι του στην πόρτα, η οποία έκλεισε από άλλο μαθητή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Από την κίνηση αυτή τραυματίστηκε σοβαρά ο δείκτης του παιδιού, το οποίο διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επέμβαση επανασυγκόλλησης.

Η εισαγγελέας ζήτησε να της διαβιβαστεί το προανακριτικό υλικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.