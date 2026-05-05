Προειδοποιεί ο γιατρός που έσωσε τον 7χρονο που κατάπιε ελατήριο: «Κοκκίνισε από τον βήχα, πνιγόταν»

Για το σοβαρό περιστατικό με τον 7χρονο που κατάπιε ελατήριο από γομολάστιχα, μίλησε στον ANT1 ο γιατρός που τον ανέλαβε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονο βήχα και αναπνευστικό πρόβλημα. Ευτυχώς, μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του υγιής.



Ο Μηνάς Αρτόπουλος, ωτορινολαρυγγολόγος του «Υγεία Παίδων» δήλωσε: «Το παιδί είχε βάλει στο στόμα του το ελατήριο από μια γόμα. Με κάποιο τρόπο, που δεν μπορέσαμε να διευκρινίσουμε, το παιδί το κατάπιε ή έτσι είπε στους γονείς. Επειδή είναι 7χρονο και μπορούσε να επικοινωνήσει σωστά, είπε ότι το κατάπιε γιατί είχε πολύ έντονο πνιγμό εκείνη την ώρα και πάρα πολύ μεγάλο βήχα σε σημείο να έχει κοκκινίσει. Οι γονείς τρόμαξαν, τους είπε ότι είχε ένα ελατήριο στο στόμα του και το κατάπιε, οπότε πανικόβλητοι το πήραν και το πήγαν στο νοσοκομείο. Μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο τα συμπτώματα είχαν υφεθεί, δεν είχε τόσο μεγάλη δύσπνοια. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της εισπνοής ενός ξένου σώματος».

«Το ελατήριο πήγε από την αεροφόρο οδό και στους πνεύμονες»

Στη συνέχεια, ο κ. Αρτόπουλος εξήγησε πώς έγινε το περιστατικό: «Όμως, αφού κάναμε μια ακτινογραφία ψάχνοντας τα βρούμε πού είναι αυτό το ξένο σώμα, δεν το κατάπιε στην ουσία, το εισρόφησε. Αντί να πάει από την οδό του οισοφάγου πήγε από την αεροφόρο οδό και στους πνεύμονες. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, όμως σε μικρότερα παιδιά είναι πιο συνηθισμένο, όχι ελατήριο, αλλά κάποια άλλα αντικείμενα».



Και πρόσθεσε ότι «μόλις έγινε αντιληπτό ότι το ελατήριο βρίσκεται στον πνεύμονα και για να μη δημιουργηθούν επιπλοκές επιπλέον στο παιδί, μιας και ήταν σε καλύτερη σχετικά κατάσταση από την αρχή που το εισέπνευσε, έγινε μια επέμβαση που λέγεται βρογχοσκόπηση και πολύ γρήγορα αφαιρέθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα το αντικείμενο αυτό. Μετά από δύο ώρες το παιδί πήγε σπίτι του».

Ο γιατρός κατέληξε με μια συμβουλή στους γονείς: «Να προσέχουμε όταν παίζουν τα παιδιά να μην τα ταΐζουμε, δηλαδή να μην έχουν πράγματα στο στόμα τους που μπορούν να καταπιούν και από εκεί και πέρα να βοηθήσουν και άλλες συγκυρίες έτσι ώστε να μην προκύψει κάτι τέτοιο».