Χαλκιδική: Μοναχός πήδηξε από εν κινήσει ασθενοφόρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Χαλκιδική, όταν μοναχός που μεταφερόταν με ασθενοφόρο πήδηξε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 48χρονος, υπήκοος Σερβίας, δεν αισθανόταν καλά πιθανότατα λόγω καρδιολογικού προβλήματος και παραλήφθηκε από την Ουρανούπολη για διακομιδή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την EΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προς το Νοσοκομείο Πολυγύρου, ο ίδιος φέρεται να έλυσε τη ζώνη και να πήδηξε από το ασθενοφόρο.

Το πλήρωμα του οχήματος σταμάτησε άμεσα, τον πήρε και τον μετέφερε στον Πολύγυρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, ο 48χρονος διασωληνώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ για σωματική βλάβη από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο 48χρονος παραμένει διασωληνωμένος.