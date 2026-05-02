Ελλάδα Τροχαίο Αγία Παρασκευή Κίνηση

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη - Αυξημένη κίνηση στο ύψος του Βύρωνα

Ευτυχώς από το ατύχημα που έγινε στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Παναγιώτης Σπανός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, στο ύψος της οδού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σημειώνεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγία Παρασκευή στην περιοχή του Βύρωνα και στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

