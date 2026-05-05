Ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη - Άγνωστοι αφαίρεσαν 297.000 ευρώ
Η κινηματογραφική μέθοδος διάρρηξης καταγγέλθηκε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών.
Διάρρηξη τύπου ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με λεία που, σύμφωνα με καταγγελία, προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, ερευνούν οι Αρχές.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατήγγειλε ότι διαπίστωσε, το προηγούμενο 24ωρο, οπή σε τοίχο του γραφείου, γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης.
Όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στον χώρο μέσω του ανοίγματος, αφαιρώντας από χρηματοκιβώτιο το ποσό των 297.000 ευρώ.
Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ