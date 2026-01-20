Βάρη: Ριφιφί με στόχο... μπουφάν σε κατάστημα - Τι άρπαξε ο μυστηριώδης κλέφτης

Ένα… περίεργο ριφιφί σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (20/1) σε κατάστημα ρούχων και αθλητικών ειδών στη λεωφόρο Βάρης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα άγνωστο άτομο παραβίασε χώρο γραφείων κι από εκεί άνοιξε τρύπα στη μεσοτοιχία για να αποκτήσει πρόσβαση στο κατάσταση.

Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, στόχος δεν ήταν τα χρήματα που ενδεχομένως υπήρχαν άλλα τα… ρούχα! Αυτό καθώς το άγνωστο άτομο προχώρησε στην κλοπή 10 μπουφάν και αποχώρησε από το σημείο, με τους αστυνομικούς και τους υπαλλήλους να κοιτούν με περιέργεια την τρύπα στη μεσοτοιχία. Την προανάκριση ανέλαβε το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.