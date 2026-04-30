Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη στο Παγκράτι

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της 23χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από τον διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης και την επίθεση που - όπως καταγγέλλεται - έκανε στην νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σε βάρος του 59χρονου, που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 25 Απριλίου στην οδό Αριστοξένου όταν η 23χρονη κατά την προσπάθεια της να σταθμεύσει το όχημα της ο 59χρονος εκνευρίστηκε καθώς θεώρησε πως εμπόδιζε την μοτοσυκλέτα του. Τότε ξεκίνησε να βρίζει την κοπέλα και στη συνέχεια της επιτέθηκε χτυπώντας την στο πρόσωπο ενώ την πέταξε στο έδαφος. Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα στο πρόσωπο και κάταγμα στο πόδι.

«Πριν προλάβω να κλείσω την πόρτα, με άρπαξε από το κολάρο»

Σοκαριστική είναι η περιγραφή του νεαρού κοριτσιού για πώς έγινε η άγρια επίθεση σε βάρος της. «Ήμουν περίπου στα 100 μέτρα, μου είπε ότι έχει βρει θέση σχεδόν από κάτω. Πηγαίνω να παρκάρω και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει αυτός από την πολυκατοικία. Όπως είχα μπει, του έκλεινα προσωρινά τη μηχανή για να παρκάρω», είχε δηλώσει προ ημερών στο Mega.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε. Ο άνδρας - πάντα σύμφωνα με την καταγγελία - άρχισε να τη βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς και να της ζητά επιτακτικά να μετακινήσει το όχημά της. «Μέσα σε ένα λεπτό του "γυρίζει". Άρχισε να βρίζει εμένα, τη μητέρα μου, τα πάντα», είπε η 22χρονη.

Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, η επίθεση έδειχνε πλέον αναπόφευκτη: «Βάζει το κράνος, έρχεται, με πιάνει από το κολάρο και με χτυπάει στο πρόσωπο. Με πέταξε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε το πόδι μου. Όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει».