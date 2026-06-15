Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων το σκυλάκι του 25χρονου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια

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Υπό τη φροντίδα του καταφυγίου του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται πλέον το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια.

Το μικρό πομεράνιαν συνόδευε τον 25χρονο τη στιγμή της επίθεσης και παρέμεινε δίπλα του ακόμη και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο εντοπίστηκε κάτω από το σώμα του ιδιοκτήτη του και αρνούνταν να απομακρυνθεί από το σημείο, παρά τις προσπάθειες κατοίκων και αστυνομικών.

Μετά από εισαγγελική εντολή, η Ελληνική Αστυνομία παρέδωσε το ζώο στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

Υπήρξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ενδιαφερόμενοι πολίτες που εξέφρασαν την πρόθεση να το αναλάβουν.

Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα, το ζώο δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση και θα υποβληθεί στις απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις.

Ο σκύλος θα τσιπαριστεί και θα εμβολιαστεί, ενώ παραμένει προσωρινά στο καταφύγιο έως ότου υπάρξει νεότερη εισαγγελική απόφαση για την τύχη του.