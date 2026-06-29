Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου – Χτυπούσαν οδηγό σε σώμα και κεφάλι

Το επεισόδιο έγινε χθες περίπου στις 19:30 στην περιοχή του Καλοχωρίου.

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Στη σύλληψη δύο ατόμων και τη μεταφορά τριών στο νοσοκομείο οδήγησε καυγάς που ξέσπασε στη μέση του δρόμου χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, λόγω αντιπαράθεσης για οδηγική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες δύο άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο (ένας 40χρονος από την Αλβανία και ένας 44χρονος Έλληνας), πλακώθηκαν στη μέση του δρόμου με 59χρονο Έλληνα έπειτα από μεταξύ τους αντιπαράθεση.

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