Τραγωδία στη Βαρυμπόμπη: Νεκρός οδηγός μετά από σφοδρό τροχαίο - Το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (28/6) στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, επί της οδού Γυμναστηρίου, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στο συγκεκριμένο σημείο όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και πιθανότατα εξαιτίας της διακλάδωσης του δρόμου, έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε τοιχίο.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες, μετατρεπόμενο μέσα σε λίγα λεπτά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν την απανθρακωμένη σορό του οδηγού, διαπιστώνοντας τον θάνατό του.

Στην περιοχή επιχείρησαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του ολοσχερώς κατεστραμμένου οχήματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.