Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο – Στη ΜΕΘ ο οδηγός

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλαμπάκας το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6) στον παλιό δρόμο Βασιλικής – Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διχάλα των Αγίων Θεοδώρων.

Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε στύλο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

φωτο: ekalampaka

O οδηγός είχε ολοκληρώσει την εργασία του αργά το βράδυ και στη συνέχεια μετέβη στη Θεόπετρα, όπου παρέλαβε τον 22χρονο φίλο του σύμφωνα με το ekalampaka.gr.. Οι δύο νέοι κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική με σκοπό να παραλάβουν ένα δέμα, χωρίς να φαντάζονται ότι η διαδρομή θα εξελισσόταν σε τραγωδία.

φωτο: ekalampaka

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες από τα συντρίμμια του οχήματος, ωστόσο για τον 22χρονο ήταν ήδη αργά.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.