Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές προσέφεραν πρώτες βοήθειες σε τραυματία τροχαίου στο Δίστομο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στην επαρχιακή οδό, στο ύψος του Διστόμου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο με διασωστικό όχημα κατευθυνόταν προς τη Λαμία για την υγειονομική κάλυψη του EKO Acropolis Rally 2026.

Οι εθελοντές αντέδρασαν άμεσα, προσεγγίζοντας τον τραυματία με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Αφού αξιολόγησαν την κατάστασή του, διαπίστωσαν πιθανές κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εκδορές.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, του παρείχαν τις απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες, ενώ προχώρησαν και στην τοποθέτηση αυχενικού κολάρου, καθώς υπήρχε υποψία τραυματισμού στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι παρέμειναν στο πλευρό του τραυματία μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίησή του και την ασφαλή διακομιδή του στο νοσοκομείο.