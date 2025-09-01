Παρέμβαση Αρχιεπισκόπου Κύπρου για Σινά: Στήριξη σε Δαμιανό και έκκληση για ενότητα

Έκκληση για ενότητα και στήριξη στον Ηγούμενο της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Σε επίσημη δήλωσή του καλεί τόσο την πλευρά των υποστηρικών του Ηγούμενου, όσο και τους λεγόμενους «στασιαστές» να μείνουν ενωμένοι αφού όπως τονίζει «ο Ελληνισμός έχει καταβάλει πολύ βαρύ τίμημα εξαιτίας των εθνικών διχασμών και της εκκλησιαστικής διάσπασης».

Παράλλλα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καλεί και τις δυο πλευρές σε διαβουλεύσεις ώστε να εξευρεθεί η αμοιβαία αποδεκτή λύση, που θα διασφαλίζει την διατήρηση του από αιώνων καθεστώτος της Ιεράς Μονής Σινά και, φυσικά, το μέλλον της. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι «δεν είναι η ώρα να διευθετηθούν εσωτερικά θέματα, ούτε της Μονής, ούτε της Πολιτείας».

Η στήριξη στον Δαμιανό

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος κινείται θεσμικά παρέχοντας στήριξη στον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Αικατερίνης επισημαίνοντας με αιχμές προς τους στασιαστές οτι «η διασάλευση της εκκλησιαστικής ενότητας και τάξης πάντοτε οδηγεί σε εθνική διχόνοια, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τον Ελληνισμό».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κλείνει την δήλωση του υποστηρίζοντας με «την ολόθυμη ευχή και παράκληση προς την Σιναϊτική Αδελφότητα, όπως αναλογιζόμενη την κρισιμότητα την οποία διέρχεται η ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, συνεργαστεί με πνεύμα αγάπης, ενότητας και εκκλησιαστικής συνείδησης με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενο της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά κ. Δαμιανό, ώστε να διαφυλαχθούν τα πάσης φύσεως συμφέροντα της Μονής και του Έθνους μας».