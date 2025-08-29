Παρέμβαση από το Φανάρι για το Σινά: Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι νόμιμος

Παρέμβαση από το Φανάρι στην πολύκροτη υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, υπέρ του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Με μια σαφή δήλωση στήριξης, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναγνώρισε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό ως τον μόνο νόμιμο και κανονικό Ηγούμενο της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά. Το ανακοινωθέν του Φαναρίου λειτουργεί ως ισχυρό χαρτί για την πλευρά του Δαμιανού, καθώς επιβεβαιώνει το από αιώνων καθεστώς της Μονής και αποτελεί σαφή απάντηση στη διαμάχη με τους λεγόμενους «στασιαστές» μοναχούς, αλλά και στις προσπάθειες παρέμβασης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Φανάρι καλεί τον πρώην Πάφου Τυχικό

Την ίδια στιγμή το Φανάρι καλεί τον καθαιρεθέντα μητροπολίτη Πάφου Τυχικό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συζήτησε το θέμα της έκκλητης προσφυγής του μητροπολίτη πρώην Πάφου Τυχικού και αποφασίστηκε να τον προσκαλέσουν να εμφανιστεί ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την προσεχή συνεδρία αυτής περί τα μέσα Οκτωβρίου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας προς αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης «κατά τον προβλεπόμενο υπό του ισχύοντος τρόπου» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η αναθεώρηση του Κατασταστικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει αντιπαράθεση με την Εκκλησία στην Κρήτη, καθώς ήδη Φανάρι και Κρήτη βρίσκονται σε προστριβή με αφορμή την Μητρόπολη Κυδωνίας, όπου το Φανάρι -με στήριξη και από την κυβέρνηση- μπλόκαρε τη μετάθεση του μητροπολίτη Κισσάμου Αμφιλόχιου, αξιώνοντας την -σύμφωνη με το καταστατικό χάρτη- εκλογή νέου μητροπολίτη.