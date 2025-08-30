Ραγδαίες εξελίξεις στο Σινά: Οι διαγραφές μετά την παρέμβαση του Φαναρίου - Τι λένε οι ιεροί κανόνες

Στην διαγραφή των 11 στασιαστών μοναχών που τον είχαν κηρύξει ως έκπτωτο προχώρησε ο Ηγούμενος της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός που βρίσκεται και πάλι μέσα στο μοναστήρι τις τελευταίες ημέρες, αφότου ομάδα υποστηρικτών του εκδίωξαν τους «στασιαστές» με θεαματική καταδρομική «εισβολή» σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε στην διαγραφή των 11 μοναχών, προχωρώντας σε όλες τις ενέργειες που του δίνουν οι ιεροί κανόνες, δηλαδή το δίκαιο και το νομικό σύστημα της Εκκλησίας, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει την δική του νομιμότητα και να καταδείξει το παράνομο των στασιαστικών κινήσεων των 11 μοναχών.

Το έγγραφο με την κανονική απόλυση των «στασιαστών» μοναχών έφερε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα orthodoxia.info.

Η παρέμβαση του Φαναρίου και τα όσα ορίζει το δίκαιο της Εκκλησίας

Χθες Παρασκευή (29/8) το Οικουμενικό Πατριαρχείο με επίσημο ανακοινωθέν του παρενέβη καταλυτικά στην υπόθεση της Μονής του Σινά και ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει ως κανονικό και νόμιμο Ηγούμενο του Σινά τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Σύμφωνα με κύκλους του Οικουμενικού Πατριαρχείου που μίλησαν στο flash.gr η κίνηση αυτή του Φαναρίου ήταν κρίσιμη και αναγκαία, καθώς η οριστική διευθέτηση του ζητήματος αφορά το Οικουμενικό και όχι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο μάλλον για δικούς του αλλότριους λόγους και με ενδεχόμενη εξωθεσμική παρότρυνση παρενέβη.

Όπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές του Flash.gr από το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπάρχει ένα πατριαρχικό έγγραφο (Σιγίλλιον) του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ του Τρανού (1575) με το οποίο επιβεβαιώνονται τα αρχαία προνόμια της Μονής Σινά, η αυτοδιοίκησή της και η μη υπαγωγή της σε άλλη Εκκλησιαστική Αρχή.

Με το ίδιο Σιγίλλιο αναγνωρίζεται το δικαίωμα του Αρχιεπισκόπου Σινά να ασκεί πλήρη εκκλησιαστική και διοικητική εξουσία στα όρια της δικαιοδοσίας του. Με άλλα λόγια το ίδιο το έγγραφο που περιγράφει τα όρια της δικαιοδοσίας του Ηγούμενου της Μονής αποδεικνύει ότι η μονή του Σινά είναι αυτοδιοίκητη, αλλά υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο εγγυάται τα προνόμια και την ανεξαρτησία της Μονής.

Παράνομη η παρέμβαση των Ιεροσολύμων

Με βάση τους ιερούς κανόνες και το Σιγίλλιο του Πατριάρχη Ιερεμία και σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αδελφότητας και Αρχιεπισκόπου, ο τελικός κριτής είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ η μοναστική αδελφότητα δεν μπορεί μονομερώς να κηρύξει «έκπτωτο» τον Αρχιεπίσκοπο, καθώς κάτι τέτοιο είναι αντικανονικό.