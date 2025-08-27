Η κραυγή αγωνίας του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού: «Κινδυνεύει η ζωή μου» - Εικόνες θλίψης στη Μονή Σινά

Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, το διαμάντι της Ορθοδοξίας που στέκει αγέρωχο στους πρόποδες του όρους όπου, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές, βρίσκεται και πάλι σε αναταραχή. Στην καρδιά της θύελλας βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός, ο οποίος με δραματικό μήνυμά του απευθύνει έκκληση σωτηρίας προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου: «Η ζωή μου κινδυνεύει».

Ένας αγώνας για την κανονική τάξη

Η Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, που εδώ και 15 αιώνες αποτελεί κιβωτό πίστης και πολιτισμού, έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες σε κλίμα αναστάτωσης. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επισημαίνει ότι η κανονική τάξη αποκαταστάθηκε μετά την εκδίωξη των στασιαστών μοναχών που αμφισβητούσαν την ηγουμενία του. Ωστόσο, η απειλή δεν έχει σβήσει. Οι αντιδρώντες προσπαθούν να επιστρέψουν βίαια, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα στο μοναστήρι να παραμένει τεταμένη και η καθημερινότητα του Αρχιεπισκόπου να συνοδεύεται από φόβο και ανασφάλεια.

Νέα επεισόδια μέσα στη νύχτα

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ομάδα μοναχών που αμφισβητούν την ηγουμενία του Δαμιανού επιχείρησε να εισέλθει ξανά στη Μονή, προκαλώντας σοβαρά επεισόδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν συμπλοκές ανάμεσα στους υποστηρικτές του Αρχιεπισκόπου και στους αντιδρώντες, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Βίντεο με την απομάκρυνση των μοναχών από τη Μονή Σινά. Οι εκδιωχθέντες μοναχοί παραμένουν έξω από την πύλη, προβαίνοντας σε απίστευτες καταγγελίες για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. pic.twitter.com/SaXVdVAFWG — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Ορισμένοι μοναχοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η ατμόσφαιρα στη Μονή παρέμεινε τεταμένη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εικόνα ενός από τα ιερότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης συγκλονίζει όχι μόνο τους πιστούς αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

Έκκληση σε Αθήνα και Κάιρο

«Απευθύνομαι στην κυβέρνηση της Ελλάδος, αλλά και σε εκείνη της Αιγύπτου, της οποίας είμαι πολίτης, να σταθούν στο πλευρό μου», δηλώνει ο Δαμιανός, ζητώντας τη διπλωματική και πρακτική στήριξη των δύο χωρών. Η έκκλησή του δεν είναι απλώς θεσμική. Είναι κραυγή αγωνίας από έναν εκκλησιαστικό ηγέτη που βλέπει το ιστορικό μοναστήρι, παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, να γίνεται πεδίο διχασμού και προσωπικής στοχοποίησης.

Από την ελληνική πλευρά, το θέμα έχει αναλάβει προσωπικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία τόσο με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο όσο και με την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η προστασία του Δαμιανού αλλά και η ειρήνη στη Μονή, που αποτελεί φάρο της Ορθοδοξίας στην αραβική έρημο.

Η μοναδικότητα της Μονής Σινά

Η σημασία της Μονής ξεπερνά τα στενά όρια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ιδρυμένη τον 6ο αιώνα από τον Ιουστινιανό, η Αγία Αικατερίνη του Σινά έχει χαρακτηριστεί από ιστορικούς ως το «παλαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι». Στους τοίχους της φιλοξενεί αμέτρητους θησαυρούς: αρχαία χειρόγραφα, μοναδικές εικόνες, ανεκτίμητα κειμήλια.

Παράλληλα, η Μονή έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς: αποτελεί αυτόνομη Αρχιεπισκοπή με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, ο οποίος εκλέγεται από τους μοναχούς αλλά χειροτονείται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Η ανεξαρτησία της και η διεθνής ακτινοβολία της την καθιστούν μοναδική στον ορθόδοξο κόσμο.

Ένα μέλλον αβέβαιο

Σήμερα, όμως, η αίγλη και το κύρος της απειλούνται από εσωτερικές διαμάχες και εξωτερικούς κινδύνους. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, που υπηρετεί εδώ και δεκαετίες τη Μονή, δεν κρύβει την αγωνία του: αν δεν υπάρξει άμεση στήριξη, όχι μόνο η δική του ζωή, αλλά και η σταθερότητα της ίδιας της Μονής Σινά τίθεται σε κίνδυνο.

Η κραυγή του δεν αφορά μόνο τους πιστούς ή τους μοναχούς, αλλά όλη την Ορθοδοξία και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Διότι το Σινά δεν είναι απλώς ένας τόπος προσευχής∙ είναι σύμβολο πνευματικότητας, ιστορίας και διαθρησκειακής συνύπαρξης.