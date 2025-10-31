Ο Μελχισεδέκ μπλόκαρε την εκλογή νέου Μητροπολίτη - Εξώδικο «παγώνει» τη Εκκλησία της Κρήτης

Νέο αδιέξοδο προέκυψε στην πολύκροτη υπόθεση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την εκλογή του διαδόχου του μακαριστού Δαμασκηνού.

Ωστόσο ένα εξώδικο μπλόκαρε την εκλογή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας newshub.gr ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Αμπελικάκης απέστειλε εξώδικο προς την επαρχική σύνοδο της Κρήτης. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την έκτακτη προσέλευση του νομικού συμβούλου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος εισήλθε στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο από την πλαϊνή πόρτα, επιβεβαιώνοντας το σοβαρό νομικό κώλυμα.

Το αίτημα του Αρχιμανδρίτη

Το εξώδικο του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ Αμπελικάκη δεν αφορούσε μόνο την εκλογή, αλλά έθετε συνολικά υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της διαδικασίας της Συνόδου. Ο Αρχιμανδρίτης ζητά να «παγώσουν» όλες οι διαδικασίες εκλογής Μητροπολίτη έως ότου ξεκαθαρίσει η δικαστική υπόθεση που αφορά τη Μονή Τζαγκαρόλων.

Η δικαστική υπόθεση στο παρασκήνιο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του newshub.gr, η απαίτηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ συνδέεται άμεσα με μια ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις 27 Αυγούστου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, εις βάρος του νυν Ηγουμένου της Μονής Τζαγκαρόλων, Αρχιμανδρίτη Αμφιλόχιου Παπαγιαννάκη, και άλλων μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου (Αρχιμανδρίτες Μάξιμου Αυγερινού και Νικηφόρου Εικοσιδέκα). Επίσης, του Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου, ο οποίος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον Οργανισμό Διαχείρισης Μοναστηριακής Περιουσίας Χανίων.

Η εκκρεμότητα αυτής της σοβαρής ποινικής υπόθεσης αποτελεί, σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Αμπελικάκη, κώλυμα για τη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο Μελχισεδέκ Αμπελικάκης

Ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης ήρθε στο προσκήνιο όταν το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το όνομα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ αναφέρθηκε λόγω επικοινωνίας που φαίνεται να είχε με φερόμενο μέλος της. Ωστόσο ο ιερωμένος αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι το όνομά του ενεπλάκη με «έωλο» στην υπόθεση.