Ατύχημα στο λιμάνι Ηρακλείου: Οδηγός φορτηγού γλίστρησε και τραυματίστηκε στο χέρι
Σοβαρό ατύχημα στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου 52χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε στο χέρι μετά από πτώση στον καταπέλτη πλοίου.
Σοβαρό ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν 52χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εκφόρτωση του οχήματός του από πλοίο της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας γλίστρησε στον καταπέλτη του πλοίου.
