Λασίθι: Πατέρας και γιοι με... "πλούσιο" παρελθόν στις ζωοκλοπές

Επτά ζωοκλοπές κατηγορούνται ότι είχαν διαπράξει σε περιοχές του Λασιθίου, ένας 49χρονος πατέρας και οι δύο γιοι του, 26 και 25 ετών. Ο πατέρας και ο 26χρονος γιος συνελήφθησαν την Πέμπτη (30/10), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων και έλλειψη πινακίδας ποιμνιοστασίου, μετά από έρευνα των αστυνομικών του ΤΑΕ Λασιθίου στα ποιμνιοστάσιά τους.

