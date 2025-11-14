Ζωοκλοπές Λασίθι: «Ώρα ορισμένοι να πάψουν να ζουν παρασιτικά»

Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση πατέρα και γιων στο Λασίθι, για επτά περιπτώσεις ζωοκλοπής, με τα κλεμμένα ζώα να ξεπερνούν τα 850, δύο εκ των παθόντων προχώρησαν σε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι η παραβατική τους συμπεριφορά είχε καταστεί «πληγή» για την ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε τις εξελίξεις με την υπόθεση των ζωοκλοπών στο Λασίθι