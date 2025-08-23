Viral βίντεο με γλεντζέ ιερέα να χορεύει την Ευβοιώτισσα σε πανηγύρι της Παναγίας

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, που απόλαυσαν παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και έκαναν πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.



Χαμόγελα, μουσική, χορός και πολύ κέφι επικράτησε χθες Παρασκευή, 22 Αυγούστου, στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, που ανήκει στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, με έναν ιερέα να κλέβει την παράσταση για ακόμα μια φορά.



Η περιοχή της Εύβοιας γιόρτασε με παραδοσιακό γλέντι και πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» τιμώντας τη μεγάλη μέρα.



Ωστόσο, το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλο από τον παπά Χρήστο, ο οποίος, όπως θα δείτε στο βίντεο στο evima.gr, άνοιξε τον χορό και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τα βήματά του.

Ο ίδιος ιερέας ερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι στην Εύβοια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φαίνεται πως ο αγαπημένος παπάς έχει γίνει πλέον το «αστέρι» των καλοκαιρινών πανηγυριών στην περιοχή.