Ιερέας της Μητρόπολης Πειραιώς ξορκίζει το Labubu - «Είναι δαιμονισμένο, κάψτε το»

Τον Μεσαίωνα έριχναν τις μάγισσες στην πυρά. Το 2025 στην πυρά καταλήγουν τα... Labubu και μάλιστα με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Ιερέας από τη Μητρόπολη Πειραιά ξορκίζει τα γνωστά κουκλάκια - τερατάκια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα, τα χαρακτηρίζει «δαιμονισμένα» και προτρέπει γονείς και παππούδες να τα κάψουν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media μάλιστα, ο ιερέας αναφέρει και χαρακτηριστικό περιστατικό που -σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται- αποδεικνύει ότι τα Labubu είναι του... Σατανά.



«Αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να ενημερώσω για ένα κουκλάκι που κυκλοφορεί στην αγορά, το Labubu. Αυτό το κουκλάκι είναι δαιμονισμένο. Είναι από τη μυθολογία από τον Pazuzu, όπου το πήραν και το έκαναν Labubu και είναι διαβασμένο στο όνομα του διαβόλου», αναφέρει αρχικά ο ιερέας.



Και συνεχίζει: «Επηρεάζει όλα τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες. Θα παρακαλέσω πολύ να τα πετάξετε ή να τα κάψετε και να μην τα δίνετε στα παιδιά σας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτό».



Ο πατέρας Αλέξιος μάλιστα, περιγράφει και πώς ένα παιδάκι ηρέμησε, μόλις έκαψαν το Labubu του: «Ήρθε μια οικογένεια με το παιδάκι της και δεν έμπαινε μέσα στην εκκλησία γιατί κρατούσε το Labubu. Και μόλις το πήραμε και το κάψαμε, άρχισε να ηρεμεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω να έχετε τον νου σας κι εσείς, οι γονείς, αλλά και οι παππούδες, που συνεχώς πλέον αγοράζουν αυτά τα κουκλάκια».