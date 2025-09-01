Labubu: Η «φούσκα» του ενός δισεκατομμυρίου είναι έτοιμη να... σκάσει

Τα βλέπουμε παντού: τα φοράει η Dua Lipa, αλλά και η Lisa από το Blackpink. Μπαίνουμε στο Tik Tok και βλέπουμε μία βρετανίδα κυρία να ποζάρει ισχυριζόμενη ότι διαθέτει την πιο ακριβή χρυσή κούκλα, Labubu, στον κόσμο. Ενώ κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να τα φτιάχνουν με σοκολάτες Ντουμπάι…

Την ίδια ώρα, η μητρική εταιρεία της Labubu, η Κινεζική, Pop Mart, πρόκειται να σπάσει ρεκόρ πωλήσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, EMARKETER, θυγατρική του έγκυρου οικονομικού περιοδικού, Business Insider. Όμως, όπως εκτιμά ειδικός αναλυτής της έγκυρης επιθεώρησης, η μανία των Labubu θα τελειώσει. Ίσως όχι αύριο, αλλά κάποια στιγμή, η φούσκα των Labubu θα σκάσει, ακριβώς όπως συνέβη παλαιότερα με τα Beanie Babies.

Τα «κουνέλια» με τα εννιά δόντια που κατέκτησαν τον κόσμο

Άλλωστε, έτσι γίνονται οι φούσκες: τα Labubu είναι της μόδας, η προσφορά είναι περιορισμένη, η συσκευασία είναι «παράξενη», πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη μορφή και τα χρώματα. Αυτό, φυσικά, έχει ως αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μία υγιής δευτερογενής αγορά όπου τα σπάνια κουκλάκια πωλούνται πολύ ακριβότερα από την αρχική τους τιμή, που ξεκινά από τα 27,99 δολάρια. Για παράδειγμα, μπορείτε αυτή τη στιγμή να αγοράσετε στη δευτερογενή αγορά μία ροζ κούκλα Labubu για 501,99 δολάρια.

Μία κούκλα με ύψος ένα μέτρο και 20 εκατοστά (που περιγράφεται λανθασμένα ότι έχει μέγεθος ανθρώπου, λες και υπήρχε περίπτωση μία Labubu να είναι ζωντανή) πουλήθηκε στην Κίνα για 170.000 δολάρια, παρότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι έργο τέχνης και όχι ένα παιχνίδι…

Ταυτόχρονα, βέβαια, έχει δημιουργηθεί και μία σημαντική αγορά με απομιμήσεις – πολλοί την αποκαλούν, Lafufus. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν παραγγείλετε απευθείας από την Pop Mart, κινδυνεύετε να πληρώσετε για μία «μαϊμού» αντί για μία Labubu.

Αυτά τα άσχημα κουκλάκια έχουν γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, που η Pop Mart ετοιμάζεται να σπάσει το ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου πωλήσεων αυξημένες κατά περισσότερο από 670% σε σχέση με τις πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Labubu: Μία μόδα που ήρθε και θα περάσει

Όμως, όπως εκτιμά ειδικός αναλυτής, είναι σα να βλέπουμε την ιστορία των Beanie Babies από την αρχή, παρά το γεγονός ότι εκείνη η επιχείρηση ήταν πολύ πιο προχωρημένη. Παρόλα αυτά, όμως, και στην περίπτωση των Beanie Babies, η φούσκα έσκασε με πάταγο, παρότι η επιτυχία τους είχε έρθει σε μία πολύ διαφορετική εποχή, όταν ξεκινούσε η επανάσταση του διαδικτύου και, μόλις είχε φτιαχτεί το eBay.

Εκείνη την εποχή, τονίζει ο ειδικός, αν δεν είχαν φτιαχτεί τα Beanie Babies, δεν θα υπήρχε το eBay και αν δεν υπήρχε το eBay δε θα είχε γίνει το Pay Pal. Χωρίς το Pay Pal, δε θα υπήρχε ο Έλον Μασκ και χωρίς τον Έλον Μασκ, πού θα βρισκόμασταν τώρα;



Τα Labubu, από την άλλη, είναι μία μόδα που ήρθε και θα περάσει. Είναι δύσκολο, άλλωστε να φανταστούμε ότι τα άσχημα αυτά κουκλάκια θα υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια ή ότι αυτοί που πληρώνουν 500 δολάρια για να τα αγοράσουν, δεν θα το έχουν μετανιώσει.

Πάντως, η Pop Mart προσπαθεί να κάνει την επιτυχία να διαρκέσει προγραμματίζοντας ήδη να ανοίξει καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες