Αναστάτωση με τα Labubu: Ανακαλούνται κουκλάκια που πουλήθηκαν μέσω Shein - Κίνδυνος πνιγμού

Συναγερμός σήμανε για κουκλάκια Labubu που πουλήθηκαν κυρίως μέσω της πλατφόρμας Shein το τελευταίο διάστημα, καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν συγκεκριμένο πλαστό τύπο που εγκυμονεί κίνδυνο ασφάλειας για τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, μέσω δελτίου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της ΕΕ, γίνεται γνωστό ότι ανακαλείται κουκλάκι Labubu της μάρκας Pop Mart που πωλείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein με αριθμό αναγνώρισης: sl25052867322313202.

Η ανάκληση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι πρόκειται για πλαστό προϊόν κινέζικης προέλευσης και ενέχεται κίνδυνος πνιγμού.

Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν μέσω ελέγχων, τα μικρά μέρη από το κουκλάκι (μεταλλικός κρίκος και δεξί χέρι) μπορούν εύκολα να αποσπαστούν. Ως αποτέλεσμα, ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα βάλει στο στόμα του και να πνιγεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1. Πέραν της ανάκλησης, έγινε και απαγόρευση εισόδου αυτών των προϊόντων από τα σύνορα, με τη χώρα που εξέδωσε την προειδοποίηση να είναι η Πολωνία.

Η φρενίτιδα που κυριαρχεί παγκοσμίως για τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πλέον γνωστή, ωστόσο χρειάζεται προσοχή σε απομιμήσεις που ενέχουν κινδύνους ασφαλείας.