Σοκ στην Εύβοια: Μια 56χρονη εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Εύβοια, με μια 56χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή σε χώρο πάρκινγκ δίπλα στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, όπου παραθέριζε η άτυχη γυναίκα. Φαίνεται πως αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, την ώρα που βρισκόταν μέσα στο όχημά της. Στην προσπάθειά της να βρει βοήθεια, κατέρρευσε στο σημείο, δίπλα από τη θέση του οδηγού.

Κατέληξε πριν φτάσει το ασθενοφόρο

Στο σημείο έσπευσε γιατρός για να της παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειές του, η γυναίκα κατέληξε πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρύστου. Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.