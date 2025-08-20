Εξέλιξη σοκ για τις φωτιές στην Εύβοια - Έξι ανήλικοι ερευνώνται για εμπρησμό

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της έρευνας που έρχονται στο φως για τις μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Εύβοια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι έμπειροι άνδρες του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχουν στρέψει την έρευνα σε έξι ανήλικους, που εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην εκδήλωση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το eviaonline, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα, μετά από εισαγγελική παραγγελία ξεκίνησαν την πρόσκληση για παροχή καταθέσεων από παιδιά και γονείς. Ήδη έχουν προσέλθει για εξηγήσεις 13χρονα και 14χρονα μαζί με τους κηδεμόνες τους αναφορικά με τυχόν συμμετοχή τους άμεση ή έμμεση στην εκδήλωση σοβαρών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Κάποια εξ αυτών είναι αλλοδαπά. Μάλιστα εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό.

Είχαν εξεταστεί ξανά

Πρόκειται για 5 αγόρια και ένα κορίτσι -κάποια είναι αδέρφια- που δεν είχαν κληθεί την προηγούμενη φορά, που είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στις αρχές Αυγούστου, όταν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών προσήχθησαν για πρώτη φορά από την πυροσβεστική υπηρεσία τέσσερα άτομα.



Δύο ανήλικα παιδιά που φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα και οι γονείς τους ως έχοντες την επιμέλειά τους. Αφορμή ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε την ίδια ημέρα στην περιοχή της Αμαρύνθου.



Μετά από συζητήσεις με τους έμπειρους άνδρες κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ήρθε από την Αθήνα, και σε συνεργασία με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Ευβοίας, βγήκε στο φως μια ομάδα 8 ανήλικων παιδιών Ελλήνων και αλλοδαπών που φέρονται να έβαζαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Αμαρύνθου στο Δήμο Ερέτριας.

Άπαντες με τους γονείς τους εξετάστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι προσαγωγές τότε δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.