Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Update: 13:00

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

