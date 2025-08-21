Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.