Πάτρα: Επαναλειτουργούν τμήματα του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» μετά την καταστροφική φωτιά

Επαναλειτουργούν από το πρωί της Πέμπτης (21/8), σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το τμήμα επειγόντων περιστατικών και η ορθοπεδική κλινική του γενικού νοσοκομείου της Πάτρας, «Άγιος Ανδρέας», τα οποία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Παράλληλα, το νοσοκομείο επανέρχεται στο πλήρες πρόγραμμα της εφημερίας του, ενώ σταματά η καθημερινή εφημερία του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου της Πάτρας.

Όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ.

Σχετικά με το προσωπικό του «Αγίου Ανδρέα», το οποίο είχε μετακινηθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, επιστρέφει στην οργανική του μονάδα, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Με την ίδια ανακοίνωση η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ευχαριστεί «το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων του νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας" και διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών».

Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου και προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 6 οχήματα και 25 πυροσβέστες.

Η φωτιά ξέσπασε στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου που ξεκίνησε από τα υπόγεια. Εκεί υπάρχουν υλικά ιατρικών μηχανημάτων ενώ αναφορές έκαναν λόγο και για έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές πηγές, η νέα πτέρυγα τυλίχθηκε στους καπνούς. Πραγματοποιήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης της νέας πτέρυγας. Εκκενώθηκαν η ΜΕΘ, η χειρουργική κλινική, η ορθοπεδική κλινική, η πλαστική χειρουργική, η μονάδα λοιμώξεων που νοσηλεύουν όλες μαζί 50 ασθενείς.