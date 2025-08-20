Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: «Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές»

«Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ». Με αυτά τα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη σε περιπτώσεις εμπρησμών.

Σε μήνυμά του, που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, που πλέον προβλέπει αυστηρές ποινές για τους εμπρηστές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις περισσότερες από 300 συλλήψεις που έχουν γίνει ήδη για εμπρησμούς σε δάση, ενώ υπογράμμισε ότι αντίπαλος δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, αλλά σημαντικό ρόλο στις μεγάλες φωτιές που ξεσπούν, παίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας.

Παράλληλα, τόνισε το γεγονός ότι πλέον οι ποινές για εμπρησμό δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν και εκτίονται στη φυλακή, ενώ έστειλε αυστηρό μήνυμα στους επίδοξους εμπρηστές, λέγοντας πως «κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές των συμπολιτών μας».

@kyriakosmitsotakis_ Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας», τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνεχίζει: «Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».