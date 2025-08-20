Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι είχε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.



Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.



Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.