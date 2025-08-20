Ελεύθερος ο μανιώδης εμπρηστής της Λέσβου - Τι ανέφερε στην απολογία του

Σε λόγους αντεκδίκησης απέδωσε τις τέσσερις εμπρηστικές επιθέσεις που του καταλογίζουν ο 57χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαζε φωτιές στην Λέσβο.

Ο -καθ'ομολογία- εμπρηστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, καθώς η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζετια ότι ο 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στη Λέσβο, τρεις πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ήθελε να πλήξει ενοικιαστές αγροτικών εκτάσεων

Ο 57χρονος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του, το βράδυ της Τρίτης (19/8) ομολόγησε ότι τις δύο από τις τέσσερις φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης με σκοπό να πλήξει τους ενοικιαστές αγροτικών εκτάσεων. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε… «θολώσει», ενώ την τέταρτη, στη νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος είχε προσαχθεί από την Κυριακή όταν μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού εντοπίσθηκε στα σημεία όπου ξέσπασαν οι φωτιές.

Οι πυρκαγιές που ομολόγησε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, τα περιστατικά εμπρησμού καταγράφηκαν την 15η Αυγούστου ως εξής:

Στις 10:00, σε αγροτική έκταση στο 3ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας – Ανεμώτιας, όπου καταστράφηκε 1 στρέμμα χορτολιβαδικής έκτασης.

Στις 17:00, σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό της Φίλιας, με αποτέλεσμα να καούν 100 τ.μ. βλάστησης.

Στις 21:00, σε δασική περιοχή στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας – Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν 40 στρέμματα δάσους.

Στις 21:50, σε σταθμευμένο φορτηγό κοντά στον οικισμό Ανεμώτιας, το οποίο ήταν φορτωμένο με δέματα άχυρου και παραδόθηκε στις φλόγες.

Ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται φέτος στη Λέσβο.