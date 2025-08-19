Μυτιλήνη: Ομολόγησε 57χρονος τέσσερις εμπρησμούς – Στις φλόγες νταλίκα με 400 μπάλες άχυρου

Σημαντική τροπή πήρε η έρευνα των Αρχών για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών στη Μυτιλήνη, καθώς 57χρονος ημεδαπός ομολόγησε την πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου 2025.

Η ομολογία του άνδρα ήρθε έπειτα από την πολύωρη ανάκριση που πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της ΕΛΑΣ και το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο μετέβη στη Λέσβο για να συνδράμει στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στις πυρκαγιές που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που κατέστρεψε ολοσχερώς μια νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Ο 57χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα κίνητρά του ήταν εκδικητικά. Όπως είπε, τις δύο πρώτες φωτιές τις άναψε στοχεύοντας συγκεκριμένους ενοικιαστές αγροτικών εκτάσεων με τους οποίους είχε προσωπικές διαφορές. Την τρίτη πυρκαγιά την έβαλε, όπως ο ίδιος ανέφερε, επειδή «θόλωσε», ενώ την τέταρτη την προκάλεσε για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Αν και η υπόθεση δεν εμπίπτει στο αυτόφωρο, η σχετική δικογραφία διαβιβάζεται ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η ομολογία του εμπρηστή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ρίχνει φως σε μια σειρά περιστατικών που είχαν θορυβήσει τους κατοίκους της Μυτιλήνης και είχαν επιβαρύνει σημαντικά τον μηχανισμό πυρόσβεσης του νησιού.

«Πάσχει από κατάθλιψη - Δεν ήξερε τι έκανε»

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τέτοια που «δεν είχε συναίσθηση των πράξεών του». Ο δικηγόρος του, Παναγός Κουφέλος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου stonisi.gr, υπογράμμισε: «Ο άνθρωπος πάσχει από κατάθλιψη και δεν ήξερε τι έκανε. Να σκεφτείτε ότι έβαλε φωτιά ακόμα και στο χωράφι της ίδιας του της γυναίκας».Ο 57χρονος φέρεται να έχει εκφράσει έντονη μεταμέλεια για όσα προκάλεσε.