Πάτρα: Στον ανακριτή οι δυο νεαροί για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο - Ερωτήματα για τον ρόλο τους

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (19/8) ο 25χρονος και ο 21χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα για την φωτιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο πρώτος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε τη Δευτέρα (18/8) στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Όταν εμφανίστηκε, ωστόσο, ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 21χρονου υποστηρίζει ότι η σύλληψή του είναι «παράδοξη», καθώς, όπως επισημαίνεται, δεν μπορεί να θεωρείται ύποπτος φυγής κάποιος που προσέρχεται αυτοβούλως να καταθέσει και παραδίδει την αστυνομική του ταυτότητα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, αναμένονται να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση και θα κληθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα των δικαστικών λειτουργών ενώ παράλληλα, εν αναμονή βρίσκονται οι αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρεται να δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της πυρκαγιάς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον ρόλο τους.