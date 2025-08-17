Ο Μπόρις Τζόνσον πίνει κοκτέιλ στις παραλίες της Εύβοιας - Με τη σύζυγο και τα 4 παιδιά τους

Ο Μπόρις Τζόνσον λατρεύει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι και φέτος επέλεξε την αγαπημένη του Εύβοια προκειμένου να περάσει μεγάλο μέρος των διακοπών του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας εντοπίστηκε από τη Mirror να πίνει κοκτέιλ και να χαλαρώνει σε πολυτελείς οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός απολαμβάνει έναν πιο αργό ρυθμό ζωής στον ήλιο και τη θάλασσα, μετά την περίοδο που διοικούσε τη Βρετανία.

Boris Johnson spotted having a dip in the sea at holiday hot spothttps://t.co/79l6SpNbLC pic.twitter.com/qbslssxJ8a — The Mirror (@DailyMirror) August 16, 2025

Ο 61χρονος Βρετανός συνοδεύεται από τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους - τον τετράχρονο Γουίλφρεντ, τη δύο ετών Ρόμι, τον ενός έτους Φρανκ και την δύο μηνών Πόπι - στο νησί της Εύβοιας. Φορώντας το μαγιό του, ο πρώην πολιτικός απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα για να δροσιστεί από τη ζέστη. Στη συνέχεια χαλάρωσε στην παραλία, τσιμπολογώντας ένα πακέτο πατατάκια και απολαμβάνοντας μερικά κοκτέιλ.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε επισκεφθεί την Εύβοια για διακοπές και το 2022.