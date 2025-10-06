Θεσσαλονίκη: Ανήλικη στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού
Εις βάρος του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου του νυχτερινού κέντρου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μία 17χρονη, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Μετά από καταγγελία, συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε σε εμφανή κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Με ταυτότητα πλέον η αγορά τσιγάρων και αλκοόλ
Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούλιο πέρασε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ - Τροποποιήσεις νόμων 3730/2008 και 4419/2016 - Ρυθμίσεις για μη καπνικά προϊόντα - Ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Με το εν λόγω νομοσχέδιο επιδιώκεται:
- η προστασία της υγείας των ανηλίκων από τις σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ στη σωματική και ψυχική τους υγεία,
- η πρόληψη και η αποφυγή της έκθεσης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και αλκοόλ, μέσω του περιορισμού της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των εν λόγω προϊόντων, καθώς και μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους πώλησης, διάθεσης και κατανάλωσής τους,
- η θωράκιση της δημόσιας υγείας και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, μέσω της διαρκούς, στοχευμένης και αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς των προϊόντων καπνού, των νέων προϊόντων καπνού, των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης, καθώς και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα,
- η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως των ανηλίκων, έναντι των νεοεμφανιζόμενων μη καπνικών προϊόντων, με ή χωρίς νικοτίνη, που προορίζονται για εισπνοή μέσω της διαδικασίας θέρμανσης, καθώς και προϊόντων νικοτίνης, τα οποία καταναλώνονται με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά σακουλάκια νικοτίνης) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4419/2016 (Α΄174),
- η ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου της αγοράς των προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.