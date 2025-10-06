Θεσσαλονίκη: Ανήλικη στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μία 17χρονη, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.



Μετά από καταγγελία, συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.



Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε σε εμφανή κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Με ταυτότητα πλέον η αγορά τσιγάρων και αλκοόλ

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούλιο πέρασε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ - Τροποποιήσεις νόμων 3730/2008 και 4419/2016 - Ρυθμίσεις για μη καπνικά προϊόντα - Ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».



Με το εν λόγω νομοσχέδιο επιδιώκεται: