Από τον δρόμο στο κελί - 25 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή σε 23χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι αμείλικτος και δεν συγχωρεί τα λάθη, κάτι το οποίο διαπίστωσε ένας 23χρονος, που εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής.

Τον νεαρό σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σινώπης. Πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο στην πρώτη μέτρηση έδειξε 1,20 mg/l και στη δεύτερη μέτρηση 1,16 mg/l, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο (0,5 στο αίμα ή 0,25 στην εκπνοή).

Μόλις διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ο 23χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, κατά παράβαση του αρ. 46 Ν. 5209 περί ΚΟΚ «Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης».

Ο νεαρός άνδρας μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπου κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής.

Στη συνέχεια ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών, όπου παραγγέλθηκε η φυλάκισή του και οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.