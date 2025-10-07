Η πρώτη φυλάκιση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Πώς πήγε φυλακή χωρίς αναστολή ο 23χρονος

Η πρώτη φυλάκιση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σημειώθηκε στην Ελλάδα και αφορά έναν 23χρονο, ο οποίος «πιάστηκε» στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σινώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr. Αφού τον σταμάτησαν αστυνομικοί, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο στην πρώτη μέτρηση έδειξε 1,20 mg/l και στη δεύτερη μέτρηση 1,16 mg/l, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο (0,5 στο αίμα ή 0,25 στην εκπνοή).

Η σύλληψη του 23χρονου νεαρού πραγματοποιήθηκε λόγω παράβασης του αρ. 46 Ν. 5209 περί ΚΟΚ «Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης». Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει γίνει πλέον αμείλικτος και δεν συγχωρεί τα λάθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/Φωτογραφία Αρχείου

Κατευθείαν στη φυλακή

Μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση, ο νεαρός άνδρας μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπου κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής. Στη συνέχεια ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών, όπου παραγγέλθηκε η φυλάκισή του και οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Τι ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο νέος ΚΟΚ έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ποινές φυλάκισης που προβλέπονται για την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ στην Ελλάδα, κυρίως για υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα, όπως πάνω από 1,10 g/l ή 0,60 g/l στον εκπνεόμενο αέρα, μπορούν να ξεκινήσουν από τους δύο μήνες και φτάσουν μέχρι και τα πέντε χρόνια. Η ποινή αυτή επιβάλλεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και συνοδεύεται από πρόστιμο 1.200€ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες.

Επίπεδα αλκοόλ και ποινές:

0,25 - 0,40 mg/l (αλκοολόμετρο): Πρόστιμο 200€.

0,41 - 0,60 mg/l (αλκοολόμετρο) ή 0,50 - 0,80 g/l (αίμα): Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 90 ημέρες και ακινητοποίηση οχήματος.

Άνω του 0,60 mg/l (αλκοολόμετρο) ή άνω του 1,10 g/l (αίμα): Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες (6 μήνες), φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη και ακινητοποίηση οχήματος.

Ποια είναι η διαδικασία

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο οδηγός συλλαμβάνεται επί τόπου και παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο. Η δίκη διεξάγεται εντός 48 ωρών.

Επισημαίνεται ότι μια καταδικαστική απόφαση καταγράφεται στο ποινικό μητρώο, με αρνητικές συνέπειες για μελλοντικές αιτήσεις αδειών ή επαγγελματικές ευκαιρίες.

Επιβαρυντικές περιστάσεις

Εάν ο οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θάνατο ή τραυματισμό, εφαρμόζεται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα (Επικίνδυνη Οδήγηση), το οποίο προβλέπει φυλάκιση από 2 έως 5 έτη για σωματική βλάβη.

Τι άλλαξε

Συνοπτικά με τον προηγούμενο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ίσχυαν τα εξής:

Για 0,25 – 0,40 mg/l (στον αέρα): Πρόστιμο 200€ (ίδιο με τώρα).

Για 0,41 – 0,60 mg/l: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 90 ημέρες, χωρίς φυλάκιση.

Για πάνω από 0,60 mg/l ή πάνω από 1,10 g/l στο αίμα: Ποινική δίωξη, αλλά σπάνια εφαρμοζόταν φυλάκιση.

Οι ποινές ήταν μέχρι 2 μήνες φυλάκιση (συνήθως με αναστολή ή μετατροπή σε χρηματική), πρόστιμο 1.200€ και αφαίρεση άδειας 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το ποινικό σκέλος υπήρχε μεν, αλλά ήταν πολύ πιο ελαστικό. Η ουσιαστική διαφορά με το νέο καθεστώς έγκειται στο γεγονός ότι η ποινή φυλάκισης εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά (μέσω αυτόφωρου), η ποινική δίκη γίνεται εντός 48 ωρών και η καταδίκη καταγράφεται στο ποινικό μητρώο, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν, δεδομένου ότι οι περισσότερες υποθέσεις αντιμετωπίζονταν διοικητικά ή με αναστολή.

Συνεχή αλκοτέστ

Συνεχή αλκοτέστ πραγματοποιούν οι αστυνομικοί προκειμένου να πιαστούν οι οδηγοί που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ θέτοντας σε κίνδυνο όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω φωτογραφία του flash.gr από την λεωφόρο Κηφισίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, όπου οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν αλκοτέστ σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας του ρεύματος ανόδου στο ύψος των Αμπελοκήπων.