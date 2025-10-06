Επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας: Πότε τίθεται σε ισχύ, ποιοι εξαιρούνται

Επιστρέφει η εφαρμογή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά την παύση λόγω καλοκαιριού από τις 18 Ιουλίου. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί ξανά σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου και θα εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00, ενώ την Παρασκευή οι ώρες εφαρμογής περιορίζονται έως τις 15:00.

Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας ισχύει για την περιοχή που σχηματίζουν κεντρικές λεωφόροι και οδοί. Αφορά τους εξής οδικούς άξονες: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ.Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Ποιοι περιορισμοί ισχύουν

Αναφορικά με τον Δακτύλιο, ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:

Από 14 Οκτωβρίου 2025 έως και 18 Ιουλίου 2026 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς που ισχύει ο δακτύλιος δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου

Μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας.

Θα πρέπει το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ηλεκτρικό

εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικό

κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2.

Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Αναλυτικά:

Τα, εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31/12/2020.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/01/2021 και εφεξής

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Αν το όχημα σας δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και δικαιούστε κάποια από τις λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, μπορείτε να την αιτηθείτε στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Σε ότι αφορά στους περσινούς κατόχους αδειών δακτυλίου, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της περσινής άδειας για δέκα εργάσιμες ημέρες. Μέχρι τότε θα υπάρξει ελαστικότητα στους ελέγχους, με την επίδειξη της περσινής άδειας εισόδου στο δακτύλιο.