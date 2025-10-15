Σελφ τεστ για το αλκοόλ: Έτσι τα χρησιμοποιείτε - Αυτή είναι η τιμή τους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να έχει αυστηροποιηθεί σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η έλευση των σελφ τεστ που δείχνουν το ποσοστό στην αναπνοή, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των οδηγών, που δεν βρίσκουν ως λύση την αποφυγή των μπλόκων.

Ήδη εδώ και κάποιους μήνες, στα φαρμακεία έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα σελφ τεστ, τα οποία είναι απλά στη χρήση και οικονομικά και δίνουν τη δυνατότητα στους οδηγούς να διαπιστώσουν αν βρίσκονται σε κατάσταση ικανή για να πιάσουν το τιμόνι.

Το σελφ τεστ ανιχνεύει στον οργανισμό τα επίπεδα αλκοόλ, βασιζόμενα σε μια χρωματική ένδειξη.



Πάνω στον σωλήνα υπάρχει μια χρωματική διαβάθμιση (0,05, 0,2%, 0,5%, 0,85). Ανάλογα με το χρώμα που θα δημιουργηθεί στον αντιδραστήρα από τα φυσήματα, μπορεί ο οδηγός να καταλάβει την ποσότητα του αλκοόλ που έχει καταναλώσει.



Τι σημαίνουν αυτές οι διαβαθμίσεις; Το 0,0% είναι τελείως αρνητικό, το 0,2% είναι θετικό αλλά «χαμηλά θετικό», το 0,5% αναφέρεται ως «πολύ θετικό» και το 0,8% ως «ισχυρά θετικό».

«Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Η συσκευασία περιέχει μέσα δύο τεστ. Πιέζουμε τις δύο άκρες για να ελευθερωθεί ένα αντιδραστήριο που υπάρχει, μέχρι να ακουστεί ότι κουμπώνει. Και μετά φυσάμε για 10 δευτερόλεπτα στη μία άκρη. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και ξαναφυσάμε άλλα 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια περιμένουμε 2-4 λεπτά για να βγει το αποτέλεσμα και ανάλογα με το χρώμα που θα πάρει, βλέπουμε πάνω στη συσκευασία την περιεκτικότητα αλκοόλ στην αναπνοή», λέει στον ΣΚΑΪ η φαρμακοποιός Εμμανουέλα Μυλωνάκη Ερμίδου.



Η τιμή για μια συσκευασία που περιέχει δύο τεστ, είναι περίπου στα 5 ευρώ.