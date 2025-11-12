Επιχείρηση «φρένο» στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - Δωρεάν διανομή self test στη Θεσσαλονίκη

Διανέμοντας δωρεάν self test ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή στους διερχόμενους οδηγούς επιχειρούν να βάλουν φρένο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου, από τις 10:30 το πρωί έως και τις 12:30 το μεσημέρι, στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΦΣΘ, πρόκειται για το πρώτο self test ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή, που προσφέρει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις δύο λεπτά και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης.

Επιτρέπει σε κάθε οδηγό να γνωρίζει με ακρίβεια, εάν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και το κοινωνικό σύνολο. Το τεστ είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία και οι πολίτες μπορούν να το προμηθεύονται εύκολα, ώστε να έχουν άμεση εικόνα για το επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό τους πριν οδηγήσουν.

Επιχείρηση «φρένο στο αλκοόλ»

Σύμφωνα με έρευνες, για το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ευθύνεται η κατανάλωση αλκοόλ, με τα ποσοστά στις νεαρότερες ηλικίες να είναι υψηλότερα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας συνάνθρωπός μας χάνει τη ζωή του, ενώ καθημερινά πέντε άτομα τραυματίζονται στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και η μη συνειδητοποίηση από τους οδηγούς ότι έχουν υπερβεί το όριο. Η εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα μειώνει τα αντανακλαστικά και οδηγεί σε επικίνδυνες αποφάσεις, καθιστώντας την οδήγηση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδήγησης και αυτοελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ πριν πιάσουν το τιμόνι. Άλλωστε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οδικής ασφάλειας, ο αυτοέλεγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης, καθώς ενισχύει τη συμμόρφωση και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τις αρχές. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

«Το self test για την ανίχνευση αλκοόλ στην αναπνοή είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Καταγράφεται αυξημένη ζήτηση στα φαρμακεία μας από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, κυρίως όμως από νεότερους. Σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ασφαλή οδήγηση και τον αυτοέλεγχο αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση», αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.