Μετά την πανδημία, self test και για το αλκοόλ: Πώς λειτουργεί το «αλκοτέστ τσέπης»

Πριν από λίγα χρόνια λόγω της πανδημίας εξοικειωθήκαμε με τα self tests για τον κορωνοϊό. Τώρα έφτασαν και τα self tests για... την κατανάλωση αλκοόλ.

Τελευταία έχουμε δει σαρωτικούς ελέγχους της Τροχαίας για αλκοτέστ σε οδηγούς της νυχτερινής Αθήνας, ενώ και ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός αναφορικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες.

Τώρα οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν από το φαρμακείο τα συγκεκριμένα self tests και να διαπιστώσουν την ποσότητα του αλκοόλ που βρίσκεται στο αίμα τους.

Πώς λειτουργεί

Όπως επισημαίνει φαρμακοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, στο κέντρο του σωλήνα υπάρχει ένα αντιδραστήριο. Πιέζοντας τα δύο άκρα, αυτό απελευθερώνεται και πρέπει κανείς να φυσήξει από τη μία πλευρά παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα και να επαναλάβει για άλλα δέκα δευτερόλεπτα, συνολικά 20 δευτερόλεπτα.

Πάνω στον σωλήνα έχει μια χρωματική διαβάθμιση (0,05, 0,2%, 0,5%, 0,85). Ανάλογα με το χρώμα που θα δημιουργηθεί στον αντιδραστήρα από τα φυσήματα, μπορεί ο οδηγός να καταλάβει την ποσότητα του αλκοόλ που βρίσκεται στο αίμα του.

Τι σημαίνουν αυτές οι διαβαθμίσεις; Το 0,0% είναι τελείως αρνητικό, το 0,2% είναι θετικό αλλά «χαμηλά θετικό», το 0,5% αναφέρεται ως «πολύ θετικό» και το 0,8% ως «ισχυρά θετικό».

Το κόστος

Η τιμή του συγκεκριμένου self test κυμαίνεται από πέντε έως επτά ευρώ και περιλαμβάνει δύο τεστ μέσα στη συσκευασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω τεστ έχει 98% ακρίβεια, σύμφωνα με τον φαρμακοποιό.