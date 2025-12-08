Μπαράζ αλκοτέστ το Σαββατοκύριακο στην Αττική: 224 περιστατικά οδήγησης υπό μέθη

Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενήργησαν το Σαββατοκύριακο στην Αττική αστυνομικοί της Τροχαίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα), ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για ποσοστό αλκοόλ 0,41-0,60 mgr/l εκ., 129 για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. και 32 παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (αφορά ειδικές κατηγορίες οδηγών, οδηγούς δικύκλων και νέους οδηγούς).