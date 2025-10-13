Σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη στο νοσοκομείο Χανίων - Βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη

Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται μία 15χρονη έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, όταν η ανήλικη είχε βγει βόλτα με την παρέα της. Η ίδια φαίνεται ότι κατανάλωσε αλκοόλ και ένιωσε έντονη αδιαθεσία.



Μάλιστα, λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση σε παγκάκι με τις φίλες της να μην μπορούν να της προσφέρουν κάποια βοήθεια με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.



Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως η νεαρή έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι φίλες της η 15χρονη έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε.



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.