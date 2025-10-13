Ελλάδα Ανήλικοι Αλκοόλ Χανιά Local News

Σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη στο νοσοκομείο Χανίων - Βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν την ανήλικη με φίλες της σε ένα παγκάκι και διαπίστωσαν ότι χρειάζεται άμεσα ιατρική περίθαλψη.

Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται μία 15χρονη έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, όταν η ανήλικη είχε βγει βόλτα με την παρέα της. Η ίδια φαίνεται ότι κατανάλωσε αλκοόλ και ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Μάλιστα, λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση σε παγκάκι με τις φίλες της να μην μπορούν να της προσφέρουν κάποια βοήθεια με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως η νεαρή έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι φίλες της η 15χρονη έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

