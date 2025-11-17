Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη συνελήφθη για επεισόδιο με αστυνομικούς: Οι εξηγήσεις της

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοβαρού περιστατικού με αστυνομικούς στην Αττική Οδό, όταν οι αρχές επιχείρησαν να σταματήσουν για αλκοτέστ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Η ίδια μίλησε για πρώτη φορά δημόσια το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 π.μ., όταν αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποιούσαν ελέγχους κοντά στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το επεισόδιο έχουν κυκλοφορήσει «τέρατα», ενώ τόνισε πως οι αστυνομικοί δεν έκαναν κανένα σήμα για να σταματήσουν και ότι μόλις έφτασαν σε κόκκινο φανάρι, τότε ήταν που τους περικύκλωσαν και άρχισαν να φωνάζουν.

Η δημοσιογράφος ανέφερε: «Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του. Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε και είδαμε πίσω μας 2 περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δεν μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο, δεν μας κόρναραν. Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν 5 αστυνομικοί από τα 2 περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και είμαστε ο Πάσσαρης και ο Εσκομπάρ, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν “βγες έξω”. Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”.»

Αναφερόμενη στη συνέχεια στις ύβρεις και τις απειλές για τις οποίες συνελήφθη, παραδέχτηκε ότι πάνω στην ένταση είπε πράγματα που δεν έπρεπε: «Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».

Η Ράνια Καρατζαφέρη ανέφερε ακόμη ότι κατά την κράτησή της στο αυτόφωρο βίωσε συνθήκες εξευτελιστικές.